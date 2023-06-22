В Сулюкте задержали партию контрабандных сигарет. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе осмотра автотранспорта ВАЗ 21013 под управлением жителя села Жаштык Лейлекского района в салоне обнаружено 10 коробок сигарет Esse Сhange.

«В каждой коробке по 50 блоков сигарет. Их примерная рыночная стоимость составляет 500 тысяч сомов. По имеющимся сведениям, табачные изделия ввезены незаконным путем из соседней республики для дальнейшей реализации на территории Кыргызстана», — отметили в ГКНБ.

По словам водителя, он ехал в Раззаков для ремонта автомашины, когда вблизи ОПК «Кайрагач» неизвестный мужчина остановил его и попросил доставить груз (10 коробок) за 10 тысяч сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.