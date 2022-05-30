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Заказное убийство в Арашане. Задержаны еще двое подозреваемых

Задержаны еще двое подозреваемых, причастных к заказному убийству мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что подозреваемых задержали в Ошской области.

«Оба состоят на учете МВД как члены ОПГ. Задержанных водворили в ИВС. Подозреваемые избивали мужчину на кладбище по указанию своего лидера», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в апреле на кладбище в селе Арашан был обнаружен труп мужчины. Погибшим оказался неоднократно судимый К.Д. По предварительным данным следствия, убийство заказала его сожительница после ссоры. Одним из подозреваемых является член ОПГ Мурсалым Умырзаков, известный по прозвищу Карышкыр.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235242/
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