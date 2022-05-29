Пять человек погибли в Казахстане, отравившись неизвестным веществом

В Павлодарской области скончался еще один человек, отравившийся неизвестным веществом. Ранее от отравления погибли четверо. Двое пострадавших остаются в больнице, состояние одного из них крайне тяжелое, сообщает Tengrinews.kz.

В полиции рассказали подробности массового отравления.

«27 мая в 22.17 в селе Иртышск в доме обнаружено тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына, 28 мая в 7.15 в районной больнице обнаружено тело сельчанина 1975 года рождения, в этот же день в 7.24 в доме обнаружено тело пенсионера 1957 года рождения, а около 16.00 в больнице — 51-летнего сельчанина. Все обнаруженные мужчины без внешних признаков насильственной смерти», — проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Факт зарегистрирован в отделе полиции Иртышского района. Проводится проверка. По обнаруженным телам назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.

«В ходе выяснения обстоятельств установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости. Емкость изъята, по остаткам жидкости также назначена экспертиза. По результатам исследования будет установлена причина смерти», — отметили в пресс-службе ведомства.