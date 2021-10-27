В Украине за попытку кражи магнитолы парней приговорили к чтению Марка Твена

Малиновский районный суд Одессы (Украина) обязал двух местных жителей, пытавшихся украсть автомагнитолу, прочитать произведения Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным следствия, обвиняемые в возрасте 19 и 23 лет в январе 2021 года пробрались на штрафстоянку и вытащили из двух машин автомагнитолу, динамики и рычаг коробки передач. Молодых людей заметили охранники, поэтому осужденные оставили украденное на месте и убежали. Когда парни вернулись, чтобы забрать похищенное, их задержали.

В суде преступники признали свою вину. Им грозило по три года лишения свободы, но подсудимых приговорили к условному сроку, в течение которого они должны регулярно отмечаться в полицейском участке.

Судья решил, что обвиняемые хоть и совершеннолетние, но «фактически по своему развитию еще дети». Он объяснил это, в частности, их примитивным словарным запасом. Поэтому преступников также обязали прочитать повесть «Приключения Тома Сойера» и роман «Приключения Гекельберри Финна» Марка Твена, роман «Белый Клык» Джека Лондона и стихотворение Тараса Шевченко «Проходят дни, проходят ночи».