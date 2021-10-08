Фитосанитарный риск. В Россию из Кыргызстана не пропустили 102 тонны продукции

В Россию из Кыргызстана и Казахстана за две недели пытались незаконно ввезти 537 тонн продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Оренбургской области.

По его данным, пресечено 28 попыток незаконного ввоза в Россию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Из Кыргызстана везли сушеные яблоки и свежий перец с недействительными фитосанитарными сертификатами (102,8 тонны), из Казахстана — овощи, сухофрукты и рис (434,94 тонны).

Ввоз подкарантинной продукции был запрещен. Виновные лица привлечены к административной ответственности.