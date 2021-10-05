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В Новосибирскую область из Кыргызстана не пропустили больше 17 тонн продукции

В Новосибирскую область из Кыргызстана не пропустили больше 17 тонн продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, выявлено, что продукцию высокого фитосанитарного риска перевозили с нарушениями законодательства. На партию с яблоками, картофелем и рисом (общим весом 165 килограммов) отсутствовал обязательный сопроводительный документ — фитосанитарный сертификат.

Не было также маркировки на упаковках партии яблок, выращенных в Кыргызстане (17 тонн).

Ввоз партий в Россию запретили. Груз возвращен соответствующим отправителям в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209289/
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