В селе Александровка в крупном пожаре заживо сгорели 15 овец

В селе Александровка в одном из частных фермерских хозяйств произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Возгорание произошло накануне на улице Исмаилова. В результате пожара сгорел сарай и навес общей площадью 350 квадратных метров, 400 тюков сена, 1,5 тонны кукурузы, примерно 2 тонны ячменя. Заживо сгорели 15 овец», — проинформировали в ведомстве.

Для тушения пожара было привлечено два расчета из ПЧ № 15 Московского и ПСЧ № 23 Сокулукского районов. Огонь был локализован в 14.50 и полностью потушен в 18.34. Причина возгорания выясняется. Человеческих жертв нет.