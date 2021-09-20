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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

Солдата-срочника нашли застреленным. В убийстве обвинили его сослуживца

В селе Джаны-Джер в колонии для пожизненно лишенных свободы застрелился военнослужащий контрактной службы. Об этом 24.kg сообщила мама погибшего Асылкуль Адылова.

По ее словам, трагедия произошла 17 сентября. Младшему сержанту Рустаму Иминову было всего 20 лет.

«Мой сын хотел уволиться со службы и помогать мне, так как я болею. У Рустама поменялся командир, возможно, с новым руководителем они не ладили. В день трагедии я приехала к нему на службу, поговорила с заместителем его командира, просила помочь в увольнении по семейным обстоятельствам. Мне ответили, что вопрос решится в ближайшее время. После обеда я позвонила сыну, мы поговорили. Примерно через час мне позвонил командир Рустама сказал, что сын застрелился после того, как я уехала», — рассказала Асылкуль Адылова.

По словам мамы погибшего, руководство колонии каждый раз придумывает новые версии происшествия.

«Командир долгое время не брал трубку, позже выяснилось, что сын лежит в больнице. Когда приехали, сказали, что мой ребенок умер. Сначала нам говорили, что Рустам выстрелил в себя из табельного оружия в висок при непонятных обстоятельствах. Судмедэксперты выявили, что выстрел был в ухо, пуля вылетела через глаз. Командиры сказали, что как бы я не хотела в это верить, мой сын сам застрелился. Командир на похороны не приехал. Потом, по версии руководства, Рустама случайно убил 19-летний солдат, которому до дембеля оставался месяц. Я не верю в это, этот парень не мог такое сделать», — считает Асылкуль Адылова.

Мама погибшего также рассказала, что, по версии руководства колонии, солдат попросил у Рустама Иминова оружие, а затем играючи застрелил его.

«Когда моего сына ранили, пуля прошибла его, а затем ранила другого солдата. Он якобы находится в больнице. Версии придумываются на ходу. К задержанному я не имею претензий. На него просто повесили ярлык», — сказала Асылкуль Адылова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207704/
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