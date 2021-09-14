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Кыргызстанец пытался незаконно вывезти ячмень из Алтайского края

В Алтайском крае пресекли незаконный вывоз ячменя в Кыргызстан. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, из Кулундинского района Алтайского края России кыргызстанец пытался вывезти в Кыргызстан 22 тонны продовольственного ячменя. На продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие ее безопасность. Это является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции из России, а также законодательства ЕЭС.

Партию задержали до проведения фитосанитарного контроля и оформления разрешительных документов. В отношении нарушителя возбудили административное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207001/
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