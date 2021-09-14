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В Россию не допущено к ввозу 475 тонн продукции из Кыргызстана и Казахстана

В Оренбургскую область не допущено к ввозу 475 тонн продукции из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, с 1 по 12 сентября пресечено 27 попыток незаконного ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

Из Кыргызстана везли свежий перец, сухофрукты в ассортименте, рисовую крупу, сушеный горох (25,2 тонны). На продукцию отсутствовали маркировка и документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности (декларация о соответствии).

Кроме того, из Казахстана поступила различная продукция общим весом 449,8 тонны, на которой отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании товаров, стране происхождения, экспортере или реэкспортере.

Виновных привлекли к административной ответственности. Всю продукцию вернули в страны отправления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206998/
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