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Очередную партию продукции из Кыргызстана не пропустили в Оренбургскую область

В Оренбургскую область не допущено к ввозу более 150 тонн продукции из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, в ходе фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено, что из Кыргызстана везли виноград, гранаты, нектарины и сливу (19,14 тонны).

На крупу рисовую и фасоль отсутствовали маркировка и документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности. В двух партиях подкарантинной продукции (перец и персики) выявили вредные организмы.

Ввоз продукции запретили, виновные лица привлечены к административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205870/
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