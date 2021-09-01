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Митинг в Оше. Игроки кок-бору возмутились полученными призами

Не довольные размером призового фонда улакчи собрались в здании обладминистрации Оша. Видео на своем YouTube-канале опубликовал Орозбек Шарабидин уулу.

Акция протеста прошла 31 августа после игры кок-бору, организованной в честь Дня независимости Кыргызстана. Тридцать улакчи пришли к зданию областной администрации и стали требовать обещанный призовой фонд.

«Председатель кабинета министров Улукбек Марипов выделил 100 тысяч сомов, полпред — 70 тысяч. Из 170 тысяч сомов за первое место дали 40 тысяч, за второе — 30 тысяч, за третье вручили 20 тысяч. В итоге поделили лишь 90 тысяч сомов, остальное неизвестно, куда ушло. Это первый вопрос. Во-вторых, нам обещали, что, помимо этого, будет основной призовой фонд в 500 тысяч сомов. Говорили, что победитель получит 250 тысяч, за второе место — 150 тысяч, за третье — 100 тысяч. В итоге распределили между победителями всего около 180 тысяч сомов. Мы арендовали лошадей в Таласе, Нарыне. Если бы так не говорили, мы бы не тратились и не приезжали на игру. Мы не были готовы к таким расходам», — сказал один из улакчи.

С недовольными игроками кок-бору встретился полномочный представитель президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов. Он отметил, что администрация выделила из резервного фонда 70 тысяч сомов и передала деньги Федерации кок-бору Ошской области.

Из резервного фонда председателя кабинета министров Улукбека Марипова выделено 100 тысяч сомов, от Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики — 200 тысяч.

Как пояснили в полпредстве 24.kg, сотрудники Федерации кок-бору в Ошской области поделили между участниками лишь 100 тысяч сомов, выделенные кабмином, и 200 тысяч сомов, полученных от Минкультуры.

«Выяснилось, что федерацией были допущены ошибки при организации игры кок-бору. Завтра сотрудники организации вручат обещанные денежные средства призерам», — заключили в обладминистрации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205719/
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