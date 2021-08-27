08:20, 27 августа 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти 146 тонн продукции
08:20, 27 августа 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Оренбургскую область из Кыргызстана пытались незаконно ввезти 146 тонн продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
По его данным, в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов из Кыргызстана поступили манго сушеное, орехи макадамия, грецкие орехи (38,65 тонны). Кроме того, на рис и фасоль отсутствовали маркировка и документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности ввозимой поднадзорной продукции.
Ввоз подкарантинной продукции в Россию запрещен. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Груз возвращен в страны отправления.