На границе с Россией уничтожили 29 тонн продуктов из Кыргызстана и Казахстана

В Оренбургскую область с начала года не пропустили 390 тонн небезопасной животноводческой продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, пресечено 65 незаконных попыток ввоза грузов. Продукцию задерживали на границе из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов, маркировки на упаковке от производителя. В страны отправления вернули 350,7 тонны грузов, на месте уничтожили 29,3 тонны.

За незаконные перевозки поднадзорных грузов виновных лиц привлекли к административной ответственности.