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Происшествия

В Ошской области член ОПГ избил парня. Его задержали.

В Ошской области сотрудники милиции задержали 28-летнего члена ОПГ по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В милицию обратилась мать потерпевшего, которая рассказала, что 19 июля в 19.00 на одной из улиц Узгена неизвестные избили ее сына, нанесли ему телесные повреждения. 28 июля на автодороге Кара-Суу — Узген Ошской области оперативники задержали одного из подозреваемых. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель», — говорится в сообщении.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Задержанный

Отмечается, что подозреваемый состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Он водворен в ИВС УВД Оша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202991/
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