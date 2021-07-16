В Россию из Кыргызстана пытались провезти 21 тонну подкарантинной продукции

В Оренбургскую область из Кыргызстана и Казахстана пытались провезти подкарантинную продукцию. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, за две недели пресечены девять попыток незаконного ввоза в Россию продукции высокого фитосанитарного риска.

При проведении контроля установлено, что без фитосанитарного сертификата из Казахстана ввозили 225 тонн арбузов. Из Кыргызстана везли орехи макадамия, орехи пекан и манго сушеное (общий вес — 21 тонна).

Ввоз подкарантинной продукции запретили, виновные лица привлечены к административной ответственности.