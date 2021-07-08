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Обвиняемых в изнасиловании Калии Арабековой судоисполнителей оправдали

Троих обвиняемых в изнасиловании Калии Арабековой в Таласской области судоисполнителей оправдали. Об этом сообщили в кризисном центре «Сезим».

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По его данным, преступление произошло в 2013 году, в течение восьми лет женщина, адвокаты и организации, помогающие ей, не смогли добиться справедливости.

В мае 2015 года Сокулукский суд приговорил всех троих мужчин к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Однако Чуйский городской суд их оправдал, обвиняемым удалось избежать наказания.

«Калия боролась за справедливость, но проиграла последний суд. У женщины сильнейший стресс и депрессия. Ей угрожали родственники обвиняемых в зале суда. С ней работают психологи. Все это время наш руководитель Бубусара Рыскулова сопровождала Калию на судебных заседаниях. Сейчас они с адвокатом готовят апелляционную жалобу. Мы готовы и дальше поддерживать жертву произвола, требовать правосудия», — рассказали в центре.

Напомним, Калию Арабекову изнасиловали в 2013 году. В жестоком преступлении она обвинила судоисполнителей местных судов. Потерпевшая предоставила все документы и результаты медицинского освидетельствования. Однако родители подозреваемых заявили, что жертва является женщиной легкого поведения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200248/
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