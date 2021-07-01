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Фрукты и овощи. В Россию из Кыргызстана пытались провезти небезопасную продукцию

За неделю в Россию из Кыргызстана и Казахстана пытались провезти 556 тонн небезопасной продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю.

По его данным, в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах не допущен ввоз лука репчатого (140 тонн), капусты белокочанной (80 тонн), дынь свежих (40 тонн), орехов и сухофруктов (35 тонн), черешни (18 тонн).

Инспекторы установили, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, запретили. Все грузы возвращены отправителям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199477/
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