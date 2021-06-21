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Происшествия

В городе Ош в ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ

В Оше убит сотрудник ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сообщение из Ошской областной больницы в милицию поступило 20 июня примерно в 6.20. Медики уточнили, что к ним привезли труп 20-25-летнего мужчины. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

«Личность мужчины установлена. Им оказался 24-летний А.А. По предварительным данным, он работал в УГКНБ по Ошу и одноименной области. По подозрению в совершении этого преступления задержаны 21-летние Э.Ы., Г.Э. и А.Э. Один из подозреваемых рассказал, что между ним и погибшим произошла перепалка после распития спиртного. Он ударил его по лицу, после чего А.А. потерял сознание. Погибшему пытались оказать первую помощь, но результатов не было, и А.А. отправили в больницу на такси. По факту назначены судебно-медицинские, судебно-биологическая и судебное-наркологическая экспертизы. Все трое подозреваемых водворены в ИВС», — рассказали редакции.

В пресс-центре ГКНБ подтвердили эту информацию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198355/
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