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Фрукты и овощи. В Россию из Кыргызстана пытались незаконно вывезти продукты

В Россию из Кыргызстана и Казахстана за две недели пытались провезти 701 тонну подкарантинной продукции. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю.

По ее данным, в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах не допущен ввоз репчатого лука (334 тонны), томатов (61 тонна), орехов и сухофруктов (91 тонна), яблок свежих (36 тонн), фиников (34 тонны), а также перца, черешни, крупы рисовой и другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Инспекторы установили, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Все грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198282/
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