21:44
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Происшествия

Вышло недоразумение. Журналиста Адилета Бектурсунова отпустили из ГКНБ

Журналиста «Азаттыка» Адилета Бектурсунова отпустили из здания ГКНБ в Айдаркенском районе Баткенской области. Об этом он сообщил 24.kg.

Читайте по теме
Журналиста Адилета Бектурсунова пригласили на беседу в ГКНБ

По словам журналиста, представители «Азаттыка» вели съемку в парке Айдаркена, рядом с которым расположена войсковая часть.

«Мы не вели съемки самой военной части, даже не знали, что она расположена там. Рядом со зданием не было никаких знаков. Нас попросили спустить дрон и привезли в ГКНБ, чтобы мы объяснили, для чего снимаем. Мы поговорили с сотрудниками, и нас отпустили. Беседа велась вежливо, в рамках закона. В связи с обострением на границе силовики проверяют все дроны, которые ведут съемку над военными объектами. Вышло недоразумение», — сказал Адилет Бектурсунов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197643/
просмотров: 693
Версия для печати
Материалы по теме
Журналиста Адилета Бектурсунова пригласили на беседу в ГКНБ
ГКНБ выявил налаженную схему ввоза контрабандных автомашин из Абхазии
Приближенного лидера ОПГ по прозвищу Дженго задержали за вымогательство
За фальсификацию уголовных дел задержан лейтенант милиции Жайылского района
В Ошской области пресекли незаконную деятельность майнинг-фермы
В Баткене чиновники, включая экс-мэра, незаконно выдавали земельные участки
В ГКНБ рассказали подробности задержания начальника Юго-Западной таможни
Дело «Кумтора». Адвокаты грозят подать в суд на Генпрокуратуру
В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Незаконный вывоз граждан за границу организовали в Таласской области
Популярные новости
В&nbsp;больницу доставлен мужчина без сознания. Помогите опознать, может, его ищут В больницу доставлен мужчина без сознания. Помогите опознать, может, его ищут
В&nbsp;озере Иссык-Куль утонули отец и&nbsp;дочь В озере Иссык-Куль утонули отец и дочь
У&nbsp;депутата Торобая Зулпукарова нашли поддельный диплом У депутата Торобая Зулпукарова нашли поддельный диплом
ЧП&nbsp;с&nbsp;вертолетом. Появились подробности крушения ЧП с вертолетом. Появились подробности крушения
Бизнес
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
14 июня, понедельник
21:38
В турнире по кок бору на кубок Чингиза Айтматова определился победитель В турнире по кок бору на кубок Чингиза Айтматова опреде...
21:24
На центральной улице Кемина образовалась мусорная свалка
21:11
Депутаты предлагают изменить порядок применения амнистии для осужденных
21:10
Вышло недоразумение. Журналиста Адилета Бектурсунова отпустили из ГКНБ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 июня: без осадков