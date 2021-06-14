Вышло недоразумение. Журналиста Адилета Бектурсунова отпустили из ГКНБ

Журналиста «Азаттыка» Адилета Бектурсунова отпустили из здания ГКНБ в Айдаркенском районе Баткенской области. Об этом он сообщил 24.kg.

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По словам журналиста, представители «Азаттыка» вели съемку в парке Айдаркена, рядом с которым расположена войсковая часть.

«Мы не вели съемки самой военной части, даже не знали, что она расположена там. Рядом со зданием не было никаких знаков. Нас попросили спустить дрон и привезли в ГКНБ, чтобы мы объяснили, для чего снимаем. Мы поговорили с сотрудниками, и нас отпустили. Беседа велась вежливо, в рамках закона. В связи с обострением на границе силовики проверяют все дроны, которые ведут съемку над военными объектами. Вышло недоразумение», — сказал Адилет Бектурсунов.