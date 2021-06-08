Страшное ДТП на Иссык-Куле. Трое погибли, двое в больнице

В Иссык-Кульской области сегодня в 4.30 произошло ДТП, в результате которого три человека погибли и двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В селе Дархан Джети-Огузского района на 178-м километре​ трассы Балыкчи — Кызыл-Суу — Каракол произошло столкновение автомобилей BMW 525 и AUDI C4. На место происшествия были привлечены четыре спасателя из пожарно-спасательной части Каракола. В результате ДТП три человека погибли, двое доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту случившегося милиция начала расследование. Назначены экспертизы.