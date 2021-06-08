Незаконный вывоз граждан за границу организовали в Таласской области

Сотрудники ГКНБ в Таласской области раскрыли канал по незаконной переправке граждан через границу, который организовали трое местных жителей. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Задержаны три уроженца Манасского района Таласской области. Жители приграничных участков организовали устойчивый канал незаконной переправки граждан из Кыргызстана в Казахстан вне пункта пограничного контроля за денежное вознаграждение», — отметили в ГКНБ.

По факту незаконного пересечения госграницы возбуждено уголовное дело. Собранные материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.