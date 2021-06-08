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Происшествия

Кыргызстанец получил огнестрельное ранение в Новосибирске

В Новосибирске мужчина ранил прохожего из ружья и скрылся. Об этом сообщает агентство «НГС».

Уточняется, что на рынке неизвестный дважды выстрелил из предмета, похожего на обрез охотничьего ружья, в сторону киоска. Пострадавший 21-летний гражданин Кыргызстана, который проживал в соседнем доме, госпитализирован в медицинское учреждение с ранением бедра.

Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личности и розыск стрелявшего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196788/
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