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Происшествия

В Москве задержан кыргызстанец, нападавший на таксистов в Твери

В аэропорту «Шереметьево» задержан кыргызстанец, нападавший на таксистов в Твери. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Тверской области.

По его данным, мужчина объявлен в розыск в 2016 году за совершение разбойных нападений.

В январе 2016-го обвиняемый с друзьями остановил водителя такси и попросил отвезти их в деревню Кривцово Калининского района. Там они напали на водителя, избили, похитили вещи и деньги, забрали автомобиль.

После этого преступления обвиняемый и его сообщники спустя несколько дней совершили еще одно — напали на водителя такси.

Гражданин Кыргызстана скрылся от ответственности, выехав за пределы России.

Уголовное дело направлено в суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196786/
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