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В Сокулуке сотрудники филиала ГУ «Кадастр» подделали документы на участок

В рамках ранее зарегистрированного досудебного производства по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР возмещено в доход государства более 13 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что в августе 2012 года по распоряжению Сокулукского районного госархива (РГА) земельный участок Новопавловского айыльного аймака площадью 1,7 гектара сельскохозяйственного назначения был выделен под строительство социального объекта.

«Должностные лица Сокулукского филиала ГУ «Кадастр», намеренно подделав первичную документацию земельного участка, искусственно увеличив его площадь, незаконно оформили и выделили землю частным лицам. К уголовной ответственности были привлечены четыре должностных лица, освобождены от занимаемых должностей 10 работников ведомства. В результате умышленных преступных действий вышеуказанных лиц интересам государства был причинен ущерб на сумму более 13 миллионов сомов. Земельный участок возвращен на баланс государства», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196749/
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