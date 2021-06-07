Кыргызстанка в Санкт-Петербурге оставила троих детей без присмотра. Ее задержали

В Санкт-Петербурге на цокольном этаже дома по адресу: Рижский проспект, 44, нашли двух братьев и сестру. Об этом пишут российские СМИ.

Уточняется, что дети долгое время оставались без присмотра.

Обыскав дом, правоохранительные органы обнаружили их мать. Ею оказалась 22-летняя кыргызстанка.

Отмечается, что женщине грозит предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Повторение ситуации, при которой родители не исполняют свои обязанности, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до пяти суток.

Информацию о несовершеннолетних и их матери передали в органы опеки. Мальчикам один год и пять лет, девочке — четыре года. Детей передали в медучреждение для осмотра. Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, годовалого мальчика направили в больницу с ОРВИ.