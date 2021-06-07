За попытку дать взятку сотруднику ГКНБ задержана главбух МП «Бишкекгорлифт»

Главный бухгалтер одного из муниципальных предприятий мэрии Бишкека пыталась дать взятку сотруднику ГКНБ за прекращение рассмотрения заявления по факту финансовых нарушений. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что ранее в МП установлен ряд финансовых нарушений. Для того чтобы скрыть их, главный бухгалтер пыталась дать взятку в размере 50 тысяч сомов.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки» УК КР. Сотрудница задержана с поличным. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по возбужденному уголовному делу», — сообщили в ведомстве.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что задержана сотрудница МП «Бишкекгорлифт».