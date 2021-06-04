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Происшествия

На Иссык-Куле мужчина до смерти избил своего приятеля

В Тюпском районе мужчина до смерти избил своего приятеля. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что 3 июня в милицию поступило сообщение о том, что возле мельницы, расположенной с восточной стороны села Кудургу, обнаружен окровавленный труп мужчины азиатской внешности.

«Сообщение зарегистрировано в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. При внешнем осмотре на теле убитого обнаружены следы насильственной смерти. В ходе следственных мероприятий было установлена личность убитого. Им оказался 39-летний местный житель Е.К. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили редакции.

Из собственных источников редакции также стало известно, что двое мужчин распивали спиртные напитки, между ними произошла ссора, переросшая в драку. В этот момент один из приятелей избил другого до смерти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196411/
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