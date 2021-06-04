В Бишкеке в многоквартирном доме на улице Боконбаева произошел пожар

В Бишкеке в одном из многоквартирных домов на улице Боконбаева минувшей ночью произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Отмечается, что загорелась внутренняя обшивка квартиры.

«В результате пожара получил ожоги один из жителей квартиры. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи. Также два человека были эвакуированы пожарными с места происшествия. Для ликвидации возгорания был привлечен один расчет. В 00.45 оно было полностью потушено», — проинформировали в МЧС.





Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Для выяснения причины пожара назначены экспертизы.