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Происшествия

В Чуйской области застолье с алкоголем закончилось поножовщиной и убийством

Застолье с распитием алкоголя в одном из домов Аламединского района Чуйской области закончилось поножовщиной. Один участник конфликта убит, второй находится в больнице, третий задержан милицией. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 2 июня милиции сообщили, что в одну из больниц Бишкека поступил 42-летний мужчина с ножевым ранением. От полученных ран он скончался, не приходя в сознание. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Сотрудникам милиции удалось выяснить личность нападавшего. Им оказался 42-летний знакомый убитого.

«Спустя время в больницу был доставлен еще один потерпевший, получивший ножевое ранение от подозреваемого. По факту причинения тяжкого вреда здоровью также было возбуждено дело», — отметили в милиции.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

По версии следствия, подозреваемый и двое потерпевших распивали спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них ударил ножом своих оппонентов. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ГУВД столицы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196217/
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