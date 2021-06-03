Брат убитой женщины просит президента взять дело под свой контроль

Свердловский районный суд Бишкека необоснованно оправдал подозреваемого в убийстве. Об этом 24.kg сообщил брат погибшей женщины Данияр Туркеев.

По его словам, в 2012 году его сестру Елену Туркееву застрелили из травматического пистолета. Милиция выдала это за самоубийство. Верховный суд вернул дело на доследование, но следствие длилось почти семь лет.

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«Подозреваемым является сожитель моей погибшей сестры. Он систематически издевался над ней, постоянно избивал, что подтверждают свидетели. В день, когда все произошло, сказали, что Елена застрелилась. Соседка рассказала, что сожитель ее избивал всю ночь. Мы написали заявление в милицию, дело расследовало ГУВД Бишкека. За пару месяцев дело прекратили за отсутствием состава преступления в действиях подозреваемого. Об этом я узнал случайно», — сказал Данияр Туркеев.

Потерпевший рассказал, что оспорил в суде прекращение уголовного дела. После того как убийство все же закончили расследовать, материалы поступили в Свердловский районный суд Бишкека.

«Судья Жыпара Сабырова не дала нам допросить нужных свидетелей. За два часа она исследовала девять томов уголовного дела. При этом ни меня, ни моего адвоката на процессе не было. В итоге по статье «Убийство» подозреваемого оправдали. Бишкекский городской суд оставил приговор в силе. Мы обжаловали его в Верховном суде», — сказал Данияр Туркеев.

Потерпевший просит президента Садыра Жапарова, генпрокурора Курманкула Зулушева и главу Верховного суда Нургуль Бакирову взять дело под свой контроль.