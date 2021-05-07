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Происшествия

Морковь, орехи и рис. В Россию из Кыргызстана пытались незаконно ввезти продукты

В Оренбургскую область пытались ввезти подкарантинную продукцию из Кыргызстана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора региона.

По его данным, фуры везли морковь, арахис, рис и орехи макадамия (22,9 тонны) и 850 саженцев плодовых деревьев.

На рис отсутствовали маркировка и документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности ввозимой поднадзорной продукции (декларация о соответствии), а на саженцах плодовых деревьев отсутствовали маркировка и сортовые документы.

Вся продукция возвращена в страны отправления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193172/
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