Для пострадавших в Баткенской области собрано больше 570 тысяч тонн гумпомощи

Для пострадавших в результате приграничного конфликта в Баткенской области собрано 572 тысячи 931 тонна гуманитарной помощи. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

«515 тысяч 81 тонна доставлены в Баткенскую область. 116,5 тонны все еще находится на хранении в областном объединенном складе», — сказал он.

Фото медиаштаба КР. Урматбек Шамырканов

Замминистра отметил, что, кроме этого, еще 359 тонн гумпомощи собрали стихийно и доставили в зону бедствия волонтеры. Для ее раздачи на местах также привлекаются сотрудники МЧС и автотранспорт ведомства.

«Я бы хотел обратиться ко всем, кто хочет помочь пострадавшим: собирать продовольствие и доставлять его на официальные пункты приема, организованные республиканским штабом. Так как в случае стихийного сбора руководство области на месте не может контролировать распределение гуманитарной помощи. Республиканский штаб контролирует весь процесс, транспортировку и раздачу продовольствия, собирая полные и точные отчеты», — подчеркнул Урматбек Шамырканов.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.