Ситуация на границе. В Лейлеке гуманитарный кризис: нет запаса продуктов

В Лейлекском районе Баткенской области не хватает продуктов питания. Информацию 24.kg подтвердила заместитель акима района Максатай Каримбердиева.

По ее словам, в районе не осталось запасов необходимых продуктов.

«У нас нет продуктов питания, чтобы кормить эвакуированных жителей района. Сегодня раздали все, что было. Раздаем все, что приносят местные жители в помощь беженцам. Нужны мука, масло, хлеб, другие продукты. Кроме этого, необходимы носки, колготки, памперсы, средства гигиены, одежда. Люди бежали в панике, в страхе, ничего с собой не взяв», — сказала Максатай Каримбердиева.

В МЧС сообщили, что 60 тонн гуманитарной помощи уже направили из Баткена в Лейлек. «Сорок тонн груза доставят жителям сел Арка, Максат, Кулунду. Двадцать тонн — в Маргун. Груз почти доехал до пункта назначения», — сказали в ведомстве.

Число эвакуированных жителей в Лейлеке составляет более 26 тысяч человек. Беженцев разместили в селах Маргун, Сумбула, Тогуз-Булак, Лейлек, а также в Исфане и Сулюкте.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.