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Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Не приготовила еду. В Ноокенском районе мужчину осудили за убийство жены

Ноокенский районный суд Джалал-Абадской области приговорил 47-летнего Т. Н. к 14 годам лишения свободы за убийство гражданской жены. Об этом указывается в решении суда.

По версии следствия, Т. Н., придя домой, поссорился с женой, а затем нанес ей несколько ударов ножом в грудь и живот.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину. По его словам, с погибшей он жил шесть лет. Вместе работали в России, для пасынка он выделил участок под строительство дома.

«Мужчина сообщил, что за год до происшествия травмировал ногу, стал нетрудоспособным. Из-за этого в доме начались частые скандалы. В день, когда все произошло, он сначала вывел скот на пастбище, потом пошел искать работу. Не найдя ничего, пришел домой, супруга обед не приготовила. Когда Т. Н. решил приготовить себе еду, жена стала оскорблять его. Во время ссоры обвиняемый ударил женщину несколько раз ножом», — сообщается в приговоре суда.

Со слов Т. Н., он сам не понял, как все произошло, а когда пришел в себя, позвонил соседу и вызвал милицию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190728/
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