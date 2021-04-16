11:50
USD 84.78
EUR 101.57
RUB 1.10
Происшествия

Бишкекский горкенеш и мэрия незаконно списали деньги на выборы в парламент

Возбуждено досудебное производство по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества» УК КР в отношении должностных лиц Бишкекского городского кенеша и столичной мэрии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Читайте по теме
В пандемию каждый депутат БГК получил по 3 миллиона сомов? Проверяем

Уточняется, что депутатами БГК и должностными лицами мэрии для использования бюджетных средств в агитационных и личных интересах в преддверии парламентских выборов 2020 года создан незаконный механизм по списанию денег. Мэрия Бишкека вынесла постановление от 8 июня 2020 года № 60 «Об утверждении Временного положения о порядке реализации проектов гражданских инициатив в городе Бишкеке».

«Эти гражданские проекты были реализованы исключительно по инициативе должностных лиц БГК и муниципалитета, в результате чего незаконно списаны более 43 миллионов сомов. Реализация проектов проводилась непрофильными структурными подразделениями мэрии Бишкека. В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия», — проинформировали в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190339/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
В жилмассиве «Рухий-Мурас» Бишкека построят школу на 700 мест
Факт давления на медиков со стороны главы горздрава зарегистрирован в ЕРПП
Итоги местных выборов. На семи участках Бишкека отменены результаты голосования
Надо наказывать. Депутат предложил ввести ответственность за неявку на выборы
В Жогорку Кенеше выступают в защиту женщин-кандидатов на местных выборах
Итоги выборов. Партиям, прошедшим в БГК, залог не вернут
Итоги выборов. Три партии подали жалобы в ТИК Бишкека
Референдум. В ЦИК не смогли объяснить сомнительные данные по явке избирателей
Местные выборы. Как нам избавиться от порочного подкупа избирателей
Популярные новости
В&nbsp;Пригородном 15&nbsp;женщин облили себя бензином и&nbsp;заявляют об&nbsp;акции самосожжения В Пригородном 15 женщин облили себя бензином и заявляют об акции самосожжения
По&nbsp;подозрению в&nbsp;госизмене задержан политолог Марат Казакпаев По подозрению в госизмене задержан политолог Марат Казакпаев
На&nbsp;племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в&nbsp;Генпрокуратуру На племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в Генпрокуратуру
Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1&nbsp;миллиард сомов. Его отпустили Кубанычбек Жумалиев отдал государству 1 миллиард сомов. Его отпустили
Бизнес
ГНС: Местные компании&nbsp;&mdash; партнеры &laquo;Яндекс.Такси&raquo; должны уплачивать налоги ГНС: Местные компании — партнеры «Яндекс.Такси» должны уплачивать налоги
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
16 апреля, пятница
11:46
Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментар...
11:45
Бишкекский горкенеш и мэрия незаконно списали деньги на выборы в парламент
11:35
В Баткенском районе в массовой драке школьников серьезно пострадали три человека
11:13
Для зараженных COVID-19 свободны 195 коек в медучреждениях Бишкека
11:04
ВОЗ выразила обеспокоенность нехваткой новых эффективных антибиотиков