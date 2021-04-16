Бишкекский горкенеш и мэрия незаконно списали деньги на выборы в парламент

Возбуждено досудебное производство по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества» УК КР в отношении должностных лиц Бишкекского городского кенеша и столичной мэрии. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что депутатами БГК и должностными лицами мэрии для использования бюджетных средств в агитационных и личных интересах в преддверии парламентских выборов 2020 года создан незаконный механизм по списанию денег. Мэрия Бишкека вынесла постановление от 8 июня 2020 года № 60 «Об утверждении Временного положения о порядке реализации проектов гражданских инициатив в городе Бишкеке».

«Эти гражданские проекты были реализованы исключительно по инициативе должностных лиц БГК и муниципалитета, в результате чего незаконно списаны более 43 миллионов сомов. Реализация проектов проводилась непрофильными структурными подразделениями мэрии Бишкека. В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия», — проинформировали в ГКНБ.