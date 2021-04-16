За три месяца в Бишкеке зарегистрировали 249 фактов семейного насилия

В Бишкеке с января по март зарегистрировали 249 фактов семейного насилия. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, за этот период всего произошло 785 преступлений и проступков. Подозреваемых задерживали и доставляли в районные управления внутренних дел Бишкека.

Самое большое количество преступлений зарегистрировали по статье «Хулиганство» — 329 случаев, далее «Кража» — 56, «Мошенничество» — 19.

Ранее сообщалось, что в городе с начала года произошло 614 аварий на дорогах, в которых пострадали 780 человек.