В Бишкеке задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших

В Бишкеке оперативники УВД Октябрьского района задержали 26-летнего подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, молодой человек брал в столичных парках отдыха велосипеды напрокат и продавал их. Об этом сообщает пресс-служба районного УВД.

«9 апреля с заявлением в милицию обратился пострадавший. С его слов, накануне вечером в парке имени Даира Асанова неизвестный взял у него напрокат велосипед марки GT стоимостью 40 тысяч сомов. Однако спустя время велосипед он не вернул, а продал третьим лицам за 1 тысячу 800 сомов», — проинформировали в УВД.

Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека. Краденый велосипед

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. 26-летний злоумышленник был установлен и задержан. Милиции удалось найти и скупщика, который впоследствии вернул владельцу краденый велосипед. По версии следствия, пострадавших может быть больше.

Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека. Подозреваемый в мошенничестве

Тех, кто мог пострадать от рук злоумышленника, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0708064926, 0704459999 и 102.