16:52
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Происшествия

В Аламединском районе задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве

В Аламединском районе задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, ранее в милицию с заявлением обратился местный житель У. Д. Он просил принять меры в отношении нескольких граждан, которые в 2018 году обманом под предлогом предоставления земельного участка в селе Пригородном взяли 490 тысяч сомов и скрылись.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 50-летнего подозреваемого. Он состоит на оперативном учете в МВД как член организованной преступной группировки, ранее несколько раз судим.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187995/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Племянницу Сооронбая Жээнбекова подозревают в мошенничестве. Ее отпустили
Напал на бывшую жену. В Жайылском районе за хулиганство задержали члена ОПГ
Взял в долг 139 тысяч сомов и пропал. Подозреваемого в мошенничестве задержали
Осторожно, мошенники: преступники просят деньги от имени мэрии Бишкека
Заложил машину, деньги потратил. Задержан подозреваемый в мошенничестве
Один из застреленных в Узгенском районе был членом ОПГ
Член ОПГ чуть не довел горожанку до самоубийства. Подозреваемого задержали
В Бишкеке мужчина предложил знакомому открыть бизнес, взял деньги и скрылся
На Иссык-Куле задержали судисполнителя. Его подозревают в мошенничестве
Член ОПГ обманул 66-летнюю женщину, не заплатив ей за автомобиль
Популярные новости
Депутата Марата Аманкулова допрашивают в&nbsp;ГКНБ. Он&nbsp;оплатил часть ущерба Депутата Марата Аманкулова допрашивают в ГКНБ. Он оплатил часть ущерба
Погромов не&nbsp;было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на&nbsp;Ошском базаре Погромов не было. ГУВД Бишкека разъясняет, что произошло ночью на Ошском базаре
Экс-главу ОАО &laquo;Северэлектро&raquo; подозревают в&nbsp;незаконном обогащении Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении
Майора милиции при попытке сбыта героина задержали сотрудники ГКНБ Майора милиции при попытке сбыта героина задержали сотрудники ГКНБ
Бизнес
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
29 марта, понедельник
16:44
В Джалал-Абадской области прошел чемпионат Кыргызстана по армрестлингу В Джалал-Абадской области прошел чемпионат Кыргызстана...
16:42
В Баткене и одноименном районе вводится комендантский час
16:37
В Аламединском районе задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве
16:36
В Бишкеке определили победителей чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе
16:33
Бывший глава «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев назначен замминистра энергетики