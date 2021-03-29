В Аламединском районе задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, ранее в милицию с заявлением обратился местный житель У. Д. Он просил принять меры в отношении нескольких граждан, которые в 2018 году обманом под предлогом предоставления земельного участка в селе Пригородном взяли 490 тысяч сомов и скрылись.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 50-летнего подозреваемого. Он состоит на оперативном учете в МВД как член организованной преступной группировки, ранее несколько раз судим.