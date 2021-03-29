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Происшествия

Поддельные медсправки для въезда в Россию. ФСБ задержала преступную группировку

Сотрудники Погранслужбы ФСБ задержали в Новосибирской области участников преступной группы, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области пресекли деятельность группы лиц, специализировавшейся на изготовлении и сбыте подложных медицинских документов для их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию России в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений», — сказали в ФСБ.

В ходе обысков у задержанных изъяли более 1 тысячи бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, деньги в российской и иностранной валюте на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

Кроме того, у них обнаружили клиентскую базу иностранцев, которые намеревались приобрести подложные документы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Организация незаконной миграции».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187993/
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