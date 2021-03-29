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Генпрокуратура выявила многомиллионный ущерб при закупке машин скорой помощи

Генпрокуратура по итогам проверки в Минздраве выявила ряд нарушений при закупке автомашин скорой медицинской помощи на кредитные средства Исламского банка развития. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что 21 сентября 2020 года Минздравом принято необоснованное протокольное решение о поставке 66 машин скорой помощи в рамках реализации средств проекта «Безопасный город» по цене 2 миллиона 924 тысячи 267 сомов за одну единицу. На момент принятия этого решения какие-либо контракты по проекту «Безопасного города» не заключались, соответственно, отсутствовали правовые основания для принятия решения.

«21 октября 2020 года между МЗ и ОсОО «В» заключен контракт, согласно которому поставщик обязался произвести поставку 66 автомашин «Газель Соболь 4×4» по цене 2 миллиона 924 тысячи 267 сомов за единицу на общую сумму 193 миллиона 1 тысяча 222 сома. Несмотря на то, что эти машины производятся в России, где используется национальная валюта — рубль, в соглашении необоснованно дополнительно отражена стоимость автомашин в долларах, что привело к увеличению стоимости одной автомашины на 94 тысячи 232 сома», — говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что после удержания штрафных санкций за несвоевременную поставку автомашин в размере 3 миллионов 465 тысяч 151 сома, МЗ КР надлежало перечислить на расчетный счет поставщика 189 миллионов 536 тысяч 470 сомов. Однако с учетом курса доллара США на день поставки автомашин фактически перечислено 208 миллионов 513 тысяч 151 сом. Государству причинен материальный ущерб в размере 18 миллионов 976 тысяч 681 сома. Материалы проверки зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187952/
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