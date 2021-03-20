Сухофрукты и орехи. Из Кыргызстана в Россию пытались незаконно провезти продукты

В Алтайский край из Кыргызстана и Казахстана за неделю пытались провезти 273 тонны подкарантинной продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, в Кулундинском районе Алтайского края кыргызстанец на грузовом автомобиле ввозил сухофрукты и орехи (22 тонны) с недействительным фитосанитарным сертификатом.

С 11 по 17 марта в Кулундинском и Рубцовском районах Алтайского края также не допущен ввоз капусты белокочанной (100 тонн), сухофруктов и орехов (65 тонн), лука репчатого (20 тонн), а также моркови свежей, риса, зелени (петрушка, укроп) и другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском из Казахстана и Кыргызстана.