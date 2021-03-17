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Происшествия

На Иссык-Куле задержали судоисполнителя. Его подозревают в мошенничестве

В селе Бостери Иссык-Кульской области задержан судоисполнитель. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что в октябре 2020 года в прокуратуру с заявлением обратился 35-летний У.У. Он просил принять меры в отношении судебного исполнителя и сотрудников банка, которые при продаже недвижимого имущества с аукциона нанесли ему ущерб в особо крупном размере.

«В марте 2021 года задержан подозреваемый. Им оказался судебный исполнитель ПССИ Иссык-Кульского района, 40-летний житель села Бостери А.Э. Ему вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Задержанный водворен в ИВС. По предварительным данным, ущерб государству от его преступных действий составил свыше 4 миллионов 500 тысяч сомов», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186763/
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