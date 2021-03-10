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Томаты и арахис. Из Кыргызстана в Россию пытались незаконно провезти продукты

В Алтайский край из Кыргызстана и Казахстана за неделю пытались провезти 80 тонн небезопасной растительной продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, в Кулундинском районе пресекли ввоз томатов (20 тонн), сухофруктов и арахиса (20 тонн) и другой подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

Установлено, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам.

Ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей требованиям фитосанитарного законодательства, запретили. Груз возвратили отправителям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185986/
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