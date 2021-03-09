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Сухофрукты и курут. Из Кыргызстана в Россию пытались незаконно провезти продукты

В Оренбургскую область из Кыргызстана и Казахстана за неделю пытались десять раз незаконно ввезти сухофрукты и овощи. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

При проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено, что из Кыргызстана пытались ввезти 900 килограммов сухофруктов, а из Казахстана фрукт помело и томаты.

В сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов из Кыргызстана поступали грецкие орехи и сухофрукты в ассортименте. Кроме того, пресекли попытку ввоза 4 тонн молочной продукции (курут) без ветеринарного сертификата.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185797/
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