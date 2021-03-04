15:58
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Происшествия

Кыргызстанец незаконно ввез в страну грузовик и зарегистрировал его в ГУ «Унаа»

Кыргызстанец незаконно ввез в страну грузовик. Ущерб государству составил более миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что милиция проводит досудебное расследование по факту незаконного ввоза и регистрации в государственном учреждении «Унаа» при ГРС грузового авто Volvo FH12 420 2002 года выпуска.

Осуществляется досудебное производство по статье 270 «Контрабанда» УК КР.

Согласно грузовой таможенной декларации, транспортное средство и прицеп прибыли из Литвы, однако в базе данных ГТС сведения о таможенном оформлении отсутствуют.

По предварительным сведениям, причиненный государству материальный ущерб оценивается в более чем 1 миллион 315 тысяч сомов.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин А.Н., 1968 года рождения, и водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается причастность других лиц к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185439/
просмотров: 2187
Версия для печати
Материалы по теме
Из Таджикистана в Кыргызстан пытались провезти контрабанду
На границе с Казахстаном пресекли незаконный ввоз в Кыргызстан 588 голов скота
Мандарины и лампочки на 340 тысяч сомов. Пограничники задержали контрабанду
ГКНБ пресек канал незаконного вывоза ГСМ
Отряду специальных операций «Шумкар» МВД исполнилось 29 лет
В ГРС «воскресили» мертвого мужчину, чтобы переоформить его машину
В Бишкеке задержан осужденный член ОПГ, больше года скрывавшийся от наказания
Мандарины и одежда на 2,4 миллиона. В Баткенской области пресекли контрабанду
Эксперт вымогал взятку за заключение об изнасиловании несовершеннолетней
Как защитить ребенка от негатива в интернете. Семь советов от МВД
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9 В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9
В&nbsp;ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева В ГКНБ объяснили, почему отпустили Камчи Кольбаева
В&nbsp;городе&nbsp;Ош задержан бизнесмен Жалил Атамбаев В городе Ош задержан бизнесмен Жалил Атамбаев
На&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета На рынке «Дордой» горит контейнер. Его тушат четыре пожарных расчета
Бизнес
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
Весеннее настроение с каталогом от Globus Весеннее настроение с каталогом от Globus
Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака Компания MegaCom выступила генеральным партнером празднования Дня ак калпака
7 марта, воскресенье
15:47
Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро» спасли студенты Скандал в Оперном. Ситуацию на балете «Лебединое озеро»...
15:21
Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
15:09
В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
15:00
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль
14:39
Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы