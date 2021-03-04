Кыргызстанец незаконно ввез в страну грузовик и зарегистрировал его в ГУ «Унаа»

Кыргызстанец незаконно ввез в страну грузовик. Ущерб государству составил более миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что милиция проводит досудебное расследование по факту незаконного ввоза и регистрации в государственном учреждении «Унаа» при ГРС грузового авто Volvo FH12 420 2002 года выпуска.

Осуществляется досудебное производство по статье 270 «Контрабанда» УК КР.

Согласно грузовой таможенной декларации, транспортное средство и прицеп прибыли из Литвы, однако в базе данных ГТС сведения о таможенном оформлении отсутствуют.

По предварительным сведениям, причиненный государству материальный ущерб оценивается в более чем 1 миллион 315 тысяч сомов.

По подозрению в совершении преступления задержан гражданин А.Н., 1968 года рождения, и водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается причастность других лиц к преступлению.