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Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В городе Ош школьницу изнасиловали после знакомства в Instagram

В Оше по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержаны двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.
 
Уточняется, что ранее с заявлением в милицию обратилась мама девочки. Она указала, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали двое мужчин в неизвестной квартире.
 
«Милиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались 19-летние К.Т. и А.К. Они водворены в ИВС. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование» УК КР. По предварительным данным, пострадавшая познакомилась с подозреваемыми через социальную сеть Instagram. Девочка живет в одном из районов Ошской области, она приехала в город по приглашению задержанных», — сообщили в УВД.
УВД города Оша
Фото УВД города Оша. Подозреваемые в изнасиловании
 
 
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/182753/
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