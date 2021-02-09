В городе Ош школьницу изнасиловали после знакомства в Instagram

В Оше по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержаны двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что ранее с заявлением в милицию обратилась мама девочки. Она указала, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали двое мужчин в неизвестной квартире.

«Милиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались 19-летние К.Т. и А.К. Они водворены в ИВС. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование» УК КР. По предварительным данным, пострадавшая познакомилась с подозреваемыми через социальную сеть Instagram. Девочка живет в одном из районов Ошской области, она приехала в город по приглашению задержанных», — сообщили в УВД.