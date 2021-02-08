Задержанный ранее Финансовой полицией мошенник вновь заключен под стражу

Задержанный в начале января Финансовой полицией подозреваемый в мошенничестве Долотбак Акимканов вновь взят под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

«Он был задержан 7 января по подозрению в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере на сумму $600 тысяч. 8 января Первомайский районный суд Бишкека отправил его под домашний арест. 4 февраля по апелляционной жалобе Генеральной прокуратуры Бишкекский городской суд изменил меру пресечения Акимканову и взял его под стражу», — сказали в ведомстве.

По информации следствия, подозреваемый не раз привлекался к уголовной ответственности по фактам мошенничества и подделки официальных документов. Финансовая полиция из органов внутренних дел истребовала аналогичные досудебные производства в его отношении.

Фото пресс-служба ГСБЭП. Подозреваемый в мошенничестве Долотбак Акимканов

«Уважаемые граждане! Если вы стали жертвой указанного лица, рекомендуем вам незамедлительно обратиться в Финансовую полицию. В настоящее время проходят все необходимые следственные действия», — отметили в ГСБЭП.