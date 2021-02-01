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Происшествия

Брат главы МВД Улукбек Омурзаков погасил ущерб в 20 миллионов сомов

Мера пресечения Улукбеку Омурзакову изменена в связи с содействием следствию и возмещением ущерба государству в сумме 20 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Брата замглавы МВД до окончания следствия и судебного разбирательства отпустили под домашний арест.

«При этом проведенными следственно-оперативными мероприятиями была доказана причастность задержанных лиц к незаконной добыче угля на территории месторождения ОсОО «Жолчырак». Кроме этого, Улукбек Омурзаков написал заявление об увольнении из органов прокуратуры КР по собственному желанию», — подчеркнули в ГКНБ.

В ноябре 2020 года в Оше задержали старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова. Его подозревали в возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения.

Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.

Улукбек Омурзаков является родным братом замминистра внутренних дел Суйунбека Омурзакова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181813/
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