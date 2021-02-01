Брат главы МВД Улукбек Омурзаков погасил ущерб в 20 миллионов сомов

Мера пресечения Улукбеку Омурзакову изменена в связи с содействием следствию и возмещением ущерба государству в сумме 20 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Брата замглавы МВД до окончания следствия и судебного разбирательства отпустили под домашний арест.

«При этом проведенными следственно-оперативными мероприятиями была доказана причастность задержанных лиц к незаконной добыче угля на территории месторождения ОсОО «Жолчырак». Кроме этого, Улукбек Омурзаков написал заявление об увольнении из органов прокуратуры КР по собственному желанию», — подчеркнули в ГКНБ.

В ноябре 2020 года в Оше задержали старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова. Его подозревали в возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения.

Ранее в ходе встречи с и. о. президента местный житель озвучил информацию, что клан семьи Омурзаковых захватил всю южную столицу. По данному факту АКС ГКНБ начала расследование.

Улукбек Омурзаков является родным братом замминистра внутренних дел Суйунбека Омурзакова.